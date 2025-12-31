L’innovation ne roule jamais seule: le tramway, une infrastructure en construction permanente depuis 1900
par Lise Arena, Professeure des Universités, Université Côte d’Azur
Marc Relieu, Maître de conférences, Télécom Paris – Institut Mines-Télécom
Dès le début du XXᵉ siècle, les habitants de Cimiez faisaient entendre leur voix pour améliorer le tramway niçois. Aujourd’hui encore, le public continue d’influencer son fonctionnement et son organisation.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 31 décembre 2025