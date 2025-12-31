Nous avons constitué une base de données regroupant 290 000 soldats médiévaux anglais. Voici ce qu’elle révèle…

par Adrian R Bell, Chair in the History of Finance and Associate Pro-Vice-Chancellor Research, Prosperity and Resilience, Henley Business School, University of Reading

Anne Curry, Professor of Medieval History, University of Southampton

Jason Sadler, Professorial Enterprise Fellow, GeoData Institute, Geography and Environmental Science, University of Southampton