L’ONU, contrainte de se réformer, adopte un budget 2026 en forte baisse

Au terme d’âpres négociations, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, mardi, le budget de l’organisation pour 2026 : 3,4 milliards de dollars, en baisse de plus de 7 % par rapport à l’exercice précédent. Les États membres ont également validé la suppression de près de 2 400 postes, scellant l’un des arbitrages budgétaires les plus serrés de ces dernières années.



