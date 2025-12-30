Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’ONU, contrainte de se réformer, adopte un budget 2026 en forte baisse

Au terme d’âpres négociations, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, mardi, le budget de l’organisation pour 2026 : 3,4 milliards de dollars, en baisse de plus de 7 % par rapport à l’exercice précédent. Les États membres ont également validé la suppression de près de 2 400 postes, scellant l’un des arbitrages budgétaires les plus serrés de ces dernières années.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des millions de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre aidées par l’ONU grâce au soutien de l’Union européenne
~ EN DIRECT - L'Assemblée générale se prononce sur le budget de l'ONU pour 2026
~ Explosion des abus sexuels commis sur des enfants en RDC cette année
~ Soudan : la chute d’El Fasher pousse des dizaines de milliers de civils affamés sur les routes
~ La reconnaissance du Somaliland par Israël : un cadeau empoisonné ?
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la reconnaissance du « Somaliland » par Israël
~ Bosnie-Herzégovine : 30 ans après Dayton, le Conseil appelle à préserver une paix sous tension
~ Reconnaissance du « Somaliland » par Israël : l’ONU affirme le respect de l’unité de la Somalie
~ Deux milliards de dollars et une réforme : l’humanitaire onusien à l’heure des priorités américaines
~ L’histoire édifiante du premier loup d’Éthiopie jamais capturé, soigné puis réintroduit dans la nature
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter