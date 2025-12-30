Des millions de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre aidées par l’ONU grâce au soutien de l’Union européenne

Face à l'aggravation de la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Programme alimentaire mondial (PAM) a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle à plus de 3,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables de la région entre juin et septembre 2025, grâce à un financement de l’Union européenne (UE).



