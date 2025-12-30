Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - L'Assemblée générale se prononce sur le budget de l'ONU pour 2026

Suivez notre couverture en direct des réunions de l'Assemblée générale et de sa commission budgétaire, qui se réunissent aujourd'hui pour finaliser les négociations et voter sur le budget des Nations Unies pour 2026. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


© Nations Unies -
