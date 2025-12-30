Tolerance.ca
Soudan : la chute d’El Fasher pousse des dizaines de milliers de civils affamés sur les routes

Depuis la prise d’El Fasher, fin octobre, par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), près de 20 000 Soudanais ont franchi la frontière tchadienne pour fuir l’escalade de violence qui ravage la région du Darfour, dans l’ouest soudanais. 


© Nations Unies -
