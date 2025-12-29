Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la reconnaissance du « Somaliland » par Israël

Le Conseil de sécurité se réunit, cet après-midi, pour discuter des menaces à la paix et à la sécurité internationales concernant la reconnaissance récente par Israël du Somaliland, région septentrionale de la Somalie, en tant qu'État indépendant et souverain. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Bosnie-Herzégovine : 30 ans après Dayton, le Conseil appelle à préserver une paix sous tension
~ Reconnaissance du « Somaliland » par Israël : l’ONU affirme le respect de l’unité de la Somalie
~ Deux milliards de dollars et une réforme : l’humanitaire onusien à l’heure des priorités américaines
~ L’histoire édifiante du premier loup d’Éthiopie jamais capturé, soigné puis réintroduit dans la nature
~ RDC : plus de 100 000 réfugiés accueillis au Burundi en près d'un mois
~ Guterres aux dirigeants mondiaux : en 2026, « choisissez l’humain et la planète »
~ À pierre-feuille-ciseaux, nos cerveaux peinent à agir au hasard… et c'est plus important qu'il n'y paraît
~ Comment s'assurer que l'eau est potable : quatre conseils pratiques
~ Duralex : et si les citoyens sauvaient nos usines ?
~ Brigitte Bardot a défini la femme moderne tout en défiant les normes sociales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter