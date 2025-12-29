Bosnie-Herzégovine : 30 ans après Dayton, le Conseil appelle à préserver une paix sous tension

Trois décennies après avoir mis fin à l’une des guerres les plus meurtrières d’Europe depuis 1945, les accords de Dayton continuent de structurer la Bosnie-Herzégovine. Lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU a loué l’architecture de paix née dans cette ville d’Ohio, tout en lançant un avertissement aux dirigeants bosniens : la stabilité ne saurait être tenue pour acquise.



