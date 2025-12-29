Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Reconnaissance du « Somaliland » par Israël : l’ONU affirme le respect de l’unité de la Somalie

Le Conseil de sécurité s’est réuni lundi en urgence pour discuter de la reconnaissance récente par Israël du « Somaliland », région septentrionale de la Somalie, en tant qu'État indépendant et souverain, une décision vivement critiquée par de nombreux pays de la région.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la reconnaissance du « Somaliland » par Israël
~ Bosnie-Herzégovine : 30 ans après Dayton, le Conseil appelle à préserver une paix sous tension
~ Deux milliards de dollars et une réforme : l’humanitaire onusien à l’heure des priorités américaines
~ L’histoire édifiante du premier loup d’Éthiopie jamais capturé, soigné puis réintroduit dans la nature
~ RDC : plus de 100 000 réfugiés accueillis au Burundi en près d'un mois
~ Guterres aux dirigeants mondiaux : en 2026, « choisissez l’humain et la planète »
~ À pierre-feuille-ciseaux, nos cerveaux peinent à agir au hasard… et c'est plus important qu'il n'y paraît
~ Comment s'assurer que l'eau est potable : quatre conseils pratiques
~ Duralex : et si les citoyens sauvaient nos usines ?
~ Brigitte Bardot a défini la femme moderne tout en défiant les normes sociales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter