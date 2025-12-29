Deux milliards de dollars et une réforme : l’humanitaire onusien à l’heure des priorités américaines

À Genève, l’annonce a résonné comme un signal politique autant que financier. Les États-Unis ont promis, lundi, d’allouer deux milliards de dollars aux fonds d’aide gérés par l’ONU, une contribution qualifiée d’« historique » par son chef de l’humanitaire, Tom Fletcher, dans un contexte de besoins vertigineux et de pénurie de financements. Mais, au-delà du montant, c’est bien une refonte du modèle humanitaire international que Washington entend désormais impulser.



