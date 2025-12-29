Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Deux milliards de dollars et une réforme : l’humanitaire onusien à l’heure des priorités américaines

À Genève, l’annonce a résonné comme un signal politique autant que financier. Les États-Unis ont promis, lundi, d’allouer deux milliards de dollars aux fonds d’aide gérés par l’ONU, une contribution qualifiée d’« historique » par son chef de l’humanitaire, Tom Fletcher, dans un contexte de besoins vertigineux et de pénurie de financements. Mais, au-delà du montant, c’est bien une refonte du modèle humanitaire international que Washington entend désormais impulser.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’histoire édifiante du premier loup d’Éthiopie jamais capturé, soigné puis réintroduit dans la nature
~ RDC : plus de 100 000 réfugiés accueillis au Burundi en près d'un mois
~ Guterres aux dirigeants mondiaux : en 2026, « choisissez l’humain et la planète »
~ À pierre-feuille-ciseaux, nos cerveaux peinent à agir au hasard… et c'est plus important qu'il n'y paraît
~ Comment s'assurer que l'eau est potable : quatre conseils pratiques
~ Duralex : et si les citoyens sauvaient nos usines ?
~ Brigitte Bardot a défini la femme moderne tout en défiant les normes sociales
~ Donald Trump et les « frappes de Noël » sur le Nigeria
~ Avatar : la réincarnation néo-colonialiste du « bon sauvage » et ses impasses écologiques
~ Liban sud : un Casque bleu blessé par des tirs israéliens près de la Ligne bleue
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter