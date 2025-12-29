Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : plus de 100 000 réfugiés accueillis au Burundi en près d'un mois

Alors que des déplacements massifs et continus de population sont signalés à l’intérieur de la province congolaise du Sud-Kivu, le Burundi, pays frontalier de la République démocratique du Congo (RDC), a accueilli plus de 100.000 réfugiés congolais et rapatriés burundais sur son sol depuis le 5 décembre, ont indiqué lundi des agences humanitaires des Nations Unies.


© Nations Unies -
