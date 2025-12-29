RDC : plus de 100 000 réfugiés accueillis au Burundi en près d'un mois

Alors que des déplacements massifs et continus de population sont signalés à l’intérieur de la province congolaise du Sud-Kivu, le Burundi, pays frontalier de la République démocratique du Congo (RDC), a accueilli plus de 100.000 réfugiés congolais et rapatriés burundais sur son sol depuis le 5 décembre, ont indiqué lundi des agences humanitaires des Nations Unies.



Lire l'article complet