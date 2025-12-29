Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Guterres aux dirigeants mondiaux : en 2026, « choisissez l’humain et la planète »

À l’aube de 2026, le chef de l'ONU ne masque pas son inquiétude face à l’évolution de la planète. « Le monde se trouve à la croisée des chemins. Le chaos et l’incertitude nous entourent », avertit António Guterres dans son message de vœux, diffusé lundi. En cause, des États qui s’échinent selon lui à investir dans la violence, tout en affirmant manquer de moyens pour y mettre fin.


