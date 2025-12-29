Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À pierre-feuille-ciseaux, nos cerveaux peinent à agir au hasard… et c'est plus important qu'il n'y paraît

par Denise Moerel, Research Fellow in Cognitive Neuroscience, Western Sydney University
Manuel Varlet, Professor in Cognitive Neuroscience, Western Sydney University
Tijl Grootswagers, ARC DECRA Senior Research Fellow in Cognitive Neuroscience, Western Sydney University
Des chercheurs ont analysé 15 000 parties de pierre-feuille-ciseaux pour comprendre comment notre cerveau prend des décisions en compétition et pourquoi nous avons tant de mal à rester imprévisibles.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ RDC : plus de 100 000 réfugiés accueillis au Burundi en près d'un mois
~ Guterres aux dirigeants mondiaux : en 2026, « choisissez l’humain et la planète »
~ Comment s'assurer que l'eau est potable : quatre conseils pratiques
~ Duralex : et si les citoyens sauvaient nos usines ?
~ Brigitte Bardot a défini la femme moderne tout en défiant les normes sociales
~ Donald Trump et les « frappes de Noël » sur le Nigeria
~ Avatar : la réincarnation néo-colonialiste du « bon sauvage » et ses impasses écologiques
~ Liban sud : un Casque bleu blessé par des tirs israéliens près de la Ligne bleue
~ Transition énergétique juste : comment éviter les gilets jaunes en Indonésie ?
~ Cent ans après sa sortie, « Le Cuirassé Potemkine » d’Eisenstein continue de fasciner
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter