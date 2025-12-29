Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment s'assurer que l'eau est potable : quatre conseils pratiques

par Jo Barnes, Senior Lecturer Emeritus, Stellenbosch University
L'eau est une ressource vitale. La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, serait impossible sans accès à une eau potable sûre. Depuis longtemps, la qualité de l’eau distribuée par les municipalités inquiète de plus en plus les consommateurs.

En Afrique du Sud, les problèmes généralisés liés à la disponibilité et à la qualité de l'eau potable dans les zones urbaines ont été bien…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
