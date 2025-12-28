Liban sud : un Casque bleu blessé par des tirs israéliens près de la Ligne bleue

La tension continue de monter le long de la frontière israélo-libanaise. Vendredi, un Casque bleu de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a été blessé par des tirs de mitrailleuses lourdes provenant de positions israéliennes, alors qu’il participait à une patrouille dans le sud du Liban, à proximité immédiate de la Ligne bleue



Lire l'article complet