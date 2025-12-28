Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Duralex : et si les citoyens sauvaient nos usines ?

par Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education
Olivier Meier, Professeur des Universités, président de l'Observatoire ASAP, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
L’entreprise emblématique Duralex a récolté 20 millions d’euros en 48 h en lançant une campagne de crowdfunding. Ce succès donne-t-il des espoirs pour un nouveau modèle de réindustrialisation ?La Conversation


