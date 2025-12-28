Donald Trump et les « frappes de Noël » sur le Nigeria
par Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université
S’agit-il pour Donald Trump de protéger les chrétiens du Nigeria ou de donner satisfaction à la composante la plus croyante de l’électorat « MAGA » ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 28 décembre 2025