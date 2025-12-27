Transition énergétique juste : comment éviter les gilets jaunes en Indonésie ?
par Emmanuel Fourmann, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)
Muhammad Hanri, Responsable du pôle de recherche économique et sociale au sein de LPEM (centre pour la recherche économique et sociale de l’Université d’Indonésie), Universitas Indonesia
Rus'an Nasrudin, Responsable du Département d'économie, Faculté d'économie et de management, Universitas Indonesia
La mise en place d’une taxe carbone peut réduire les émissions en Indonésie, mais risque d’aggraver les inégalités. Une transition juste exige un recyclage ciblé des recettes vers les ménages pauvres.
- samedi 27 décembre 2025