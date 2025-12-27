Transition énergétique juste : comment éviter les gilets jaunes en Indonésie ?

par Emmanuel Fourmann, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)

Muhammad Hanri, Responsable du pôle de recherche économique et sociale au sein de LPEM (centre pour la recherche économique et sociale de l’Université d’Indonésie), Universitas Indonesia

Rus'an Nasrudin, Responsable du Département d'économie, Faculté d'économie et de management, Universitas Indonesia