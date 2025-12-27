Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cent ans après sa sortie, « Le Cuirassé Potemkine » d’Eisenstein continue de fasciner

par Dušan Radunović, Associate Professor/Director of Studies (Russian), Durham University
Daniel O'Brien, Lecturer, Department of Literature Film and Theatre Studies, University of Essex
Le «Cuirassé Potemkine », film historique exceptionnel a exercé une influence si profonde sur la culture visuelle occidentale que nombreux sont ceux qui ne réalisent pas à quel point son langage est profondément enraciné dans le cinéma grand public.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : un système de santé au bord de l’effondrement après bientôt mille jours de guerre
~ Royaume-Uni : des experts s'inquiètent du sort de grévistes de la faim pro-palestiniens
~ Iraq : l’ONU tourne la page de la stabilisation et scelle un nouveau partenariat de développement
~ Au Mali, la diphtérie progresse sur fond de crise humanitaire persistante
~ Guinée : l’ONU alerte sur les pressions et abus à la veille de la présidentielle
~ La femme que Marx n’a jamais voulu rencontrer : Flora Tristán, l’autodidacte qui aurait pu changer l’histoire du socialisme
~ Les paysans du Moyen-Âge profitaient sans doute davantage des fêtes de fin d’année que nous
~ Cisjordanie : 72 000 familles ont besoin d’une aide agricole d’urgence
~ Ukraine : l’offensive russe sur l’énergie se poursuit, le plan américain dévoilé par Kiev
~ Discrimination envers les Palestiniens : un comité d'experts appelle les États à agir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter