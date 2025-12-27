Soudan : un système de santé au bord de l’effondrement après bientôt mille jours de guerre

La guerre a presque atteint le seuil symbolique des mille jours. Depuis avril 2023, le conflit au Soudan n’a cessé de fragmenter le pays, entraînant avec lui un système de santé. Entre flambées de maladies infectieuses, pénuries généralisées, malnutrition massive et hausse continue de la mortalité, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance l’alerte.



