Observatoire des droits humains

Royaume-Uni : des experts s'inquiètent du sort de grévistes de la faim pro-palestiniens

Huit activistes pro-palestiniens détenus au Royaume-Uni observent depuis le 2 novembre une grève de la faim illimitée. Après bientôt deux mois, cette protestation fait planer un risque vital immédiat sur les personnes concernées, alertent des experts indépendants de l’ONU, qui mettent en cause les autorités britanniques et dénoncent un climat plus large de restrictions visant l’activisme pro-palestinien.


