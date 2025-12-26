Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Iraq : l’ONU tourne la page de la stabilisation et scelle un nouveau partenariat de développement

Après plus de 20 ans d’accompagnement politique et sécuritaire, l'ONU entame une nouvelle phase de sa relation avec l’Iraq. Jeudi, le pays et l’organisation ont signé un cadre pour le développement durable 2025-2029, destiné à soutenir les priorités nationales alors que la mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) ferme ses portes à la fin de l’année.


~ Royaume-Uni : des experts s'inquiètent du sort de grévistes de la faim pro-palestiniens
~ Au Mali, la diphtérie progresse sur fond de crise humanitaire persistante
~ Guinée : l’ONU alerte sur les pressions et abus à la veille de la présidentielle
~ La femme que Marx n’a jamais voulu rencontrer : Flora Tristán, l’autodidacte qui aurait pu changer l’histoire du socialisme
~ Les paysans du Moyen-Âge profitaient sans doute davantage des fêtes de fin d’année que nous
~ Cisjordanie : 72 000 familles ont besoin d’une aide agricole d’urgence
~ Ukraine : l’offensive russe sur l’énergie se poursuit, le plan américain dévoilé par Kiev
~ Discrimination envers les Palestiniens : un comité d'experts appelle les États à agir
~ En Centrafrique, des élections sous haute surveillance onusienne
~ Le commerce mondial de produits forestiers renoue avec la croissance
