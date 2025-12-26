Iraq : l’ONU tourne la page de la stabilisation et scelle un nouveau partenariat de développement

Après plus de 20 ans d’accompagnement politique et sécuritaire, l'ONU entame une nouvelle phase de sa relation avec l’Iraq. Jeudi, le pays et l’organisation ont signé un cadre pour le développement durable 2025-2029, destiné à soutenir les priorités nationales alors que la mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) ferme ses portes à la fin de l’année.



