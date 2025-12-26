Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Guinée : l’ONU alerte sur les pressions et abus à la veille de la présidentielle

À quelques jours de l’élection présidentielle du 28 décembre, le climat politique en Guinée se durcit. Intimidations visant l’opposition, disparitions forcées à caractère politique et restrictions croissantes à la liberté de la presse alimentent un climat de peur qui jette une ombre sur la crédibilité et la transparence du scrutin, a dénoncé vendredi le chef des droits de l’homme de l'ONU.


© Nations Unies -
