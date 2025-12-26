La femme que Marx n’a jamais voulu rencontrer : Flora Tristán, l’autodidacte qui aurait pu changer l’histoire du socialisme
par María Begoña Pérez Calle, Professor of Economics, Universidad de Zaragoza
Flora Tristán, pionnière de la pensée socialiste, fut l’une des premières à pratiquer les sciences sociales. Elle mourut peu avant la publication du Manifeste du Parti communiste, après avoir lié la cause ouvrière à l’émancipation des femmes.
- vendredi 26 décembre 2025