Observatoire des droits humains

Cisjordanie : 72 000 familles ont besoin d’une aide agricole d’urgence

Les deux tiers des agriculteurs et éleveurs de Cisjordanie sont aujourd’hui en grave difficulté, pris dans une série de chocs économiques et sécuritaires qui fragilisent l’ensemble du tissu rural. Près de 90 % d’entre eux ont perdu leurs revenus, conséquence directe de la chute de la production et des ventes, mettant en péril l’approvisionnement alimentaire dans le territoire palestinien.


© Nations Unies -
