Ukraine : l’offensive russe sur l’énergie se poursuit, le plan américain dévoilé par Kiev

Les frappes russes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes se poursuivent, perturbant le quotidien des habitants bien au-delà du front. Coupures d’électricité, chauffage interrompu, acheminement de l’aide entravé : les agences humanitaires de l'ONU décrivent une situation qui se dégrade à mesure que les attaques s’étendent à des zones jusqu’ici relativement épargnées.



Lire l'article complet