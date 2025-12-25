Discrimination envers les Palestiniens : un comité d'experts appelle les États à agir

Un comité antiracisme des Nations Unies a appelé, mercredi, l’ensemble des États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à passer à l’action. En jeu : la mise en œuvre de recommandations formulées en 2024 après l’examen inédit d’allégations de discrimination raciale visant les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé.



