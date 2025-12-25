En Centrafrique, des élections sous haute surveillance onusienne

À quelques jours d’un scrutin aux allures de test national, la pression monte à Bangui. Le 28 décembre, la République centrafricaine doit organiser simultanément, des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Alors que l'échéance approche, le chef de l'ONU appelle au bon déroulement de cette séquence électorale d’une ampleur inédite dans un pays encore marqué par des années de conflit armé et de fragmentation territoriale.



