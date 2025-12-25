Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Centrafrique, des élections sous haute surveillance onusienne

À quelques jours d’un scrutin aux allures de test national, la pression monte à Bangui. Le 28 décembre, la République centrafricaine doit organiser simultanément, des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Alors que l'échéance approche, le chef de l'ONU appelle au bon déroulement de cette séquence électorale d’une ampleur inédite dans un pays encore marqué par des années de conflit armé et de fragmentation territoriale.


