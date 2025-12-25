Tolerance.ca
Le commerce mondial de produits forestiers renoue avec la croissance

Après un net repli en 2023, le secteur mondial des produits forestiers a amorcé une reprise en 2024. Dans un rapport publié mercredi, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fait état d’une stabilisation des marchés et d’une hausse de la production dans la plupart des grandes catégories de produits à base de bois.


© Nations Unies -
