Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Europe : l’alcool à l’origine d’un tiers des décès liés à des blessures

À l’heure des repas prolongés et des verres qui se remplissent plus vite, l’alcool redevient un facteur central de drames évitables. En Europe, un décès sur trois lié à des blessures est attribuable à la consommation d’alcool, a averti mercredi la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).


© Nations Unies -
