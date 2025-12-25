Europe : l’alcool à l’origine d’un tiers des décès liés à des blessures

À l’heure des repas prolongés et des verres qui se remplissent plus vite, l’alcool redevient un facteur central de drames évitables. En Europe, un décès sur trois lié à des blessures est attribuable à la consommation d’alcool, a averti mercredi la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



