Observatoire des droits humains

Petite histoire des jeux vidéo en famille, entre inquiétudes et transmission culturelle

par Quentin Dumoulin, MCU -psychologie, psychopathologie clinique, Université Côte d’Azur
Marc Marti, Professeur des université, spécialiste de narratologie et de jeu vidéo, Université Côte d’Azur
Les premiers enfants et adolescents utilisateurs de jeux vidéo sont aujourd’hui parents et appréhendent les écrans comme des espaces de dialogue et de transmission d’un patrimoine ludique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
