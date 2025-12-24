Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les exosomes : au-delà des allégations de l’industrie cosmétique, un potentiel médical bien réel

par Guillaume van Niel, Directeur de recherche, chef d'équipe, responsable de plateforme organismes modèles alternatifs (poisson zèbre) UMR_S 1307 Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers, Nantes Université
Christian Neri, Directeur de Recherches INSERM, Inserm
Clotilde Théry, Directrice scientifique de l’équipe CurieCoreTech - vésicules extracellulaires - Institut Curie ; Cheffe de l’équipe de recherche vésicules extracellulaires, réponses immunes et cancer (U932 immunité et cancer) - Institut Curie, Inserm
Les étiquettes de nombreux produits cosmétiques vantent les vertus des exosomes. Au-delà des sirènes du marketing, ces microscopiques vésicules soulèvent de grands espoirs, notamment en médecine.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
