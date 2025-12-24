Les exosomes : au-delà des allégations de l’industrie cosmétique, un potentiel médical bien réel

par Guillaume van Niel, Directeur de recherche, chef d'équipe, responsable de plateforme organismes modèles alternatifs (poisson zèbre) UMR_S 1307 Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers, Nantes Université

Christian Neri, Directeur de Recherches INSERM, Inserm

Clotilde Théry, Directrice scientifique de l’équipe CurieCoreTech - vésicules extracellulaires - Institut Curie ; Cheffe de l’équipe de recherche vésicules extracellulaires, réponses immunes et cancer (U932 immunité et cancer) - Institut Curie, Inserm