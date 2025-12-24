Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Venezuela-États-Unis : en mer des Caraïbes, la confrontation change d’échelle

La mer, espace de circulation et de commerce, s’est muée en théâtre d’affrontement. Au large du Venezuela, le sud des Caraïbes se militarise à vive allure, pris dans une spirale d’opérations armées, de sanctions économiques et de menaces politiques qui rapproche deux États d’un point de rupture.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
