Observatoire des droits humains

RDC : au Sud-Kivu, le PAM renforce son aide face à l’aggravation du conflit

Le Programme alimentaire mondial (PAM) intensifie son aide aux millions de personnes déplacées par les combats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Face au regain de violence dans la province du Sud-Kivu, l'agence onusienne appelle à un financement d’urgence de 67 millions de dollars pour maintenir son assistance au cours des trois prochains mois.


