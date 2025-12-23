Nucléaire iranien : après le retour des sanctions, l’ONU face à un vide diplomatique

Trois mois après le rétablissement des sanctions internationales contre l’Iran, les Nations Unies dressent un constat sans fard : le cadre patiemment bâti à Vienne il y a une décennie pour contenir le programme nucléaire iranien s’est disloqué, et aucun chemin consensuel ne se dessine pour lui succéder.



Lire l'article complet