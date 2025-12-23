Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nucléaire iranien : après le retour des sanctions, l’ONU face à un vide diplomatique

Trois mois après le rétablissement des sanctions internationales contre l’Iran, les Nations Unies dressent un constat sans fard : le cadre patiemment bâti à Vienne il y a une décennie pour contenir le programme nucléaire iranien s’est disloqué, et aucun chemin consensuel ne se dessine pour lui succéder.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité à la demande du Venezuela
~ RDC : au Sud-Kivu, le PAM renforce son aide face à l’aggravation du conflit
~ République serbe de Bosnie : les enseignements d’une présidentielle très serrée
~ La location de jouets, une nouvelle tendance pour Noël ?
~ De Ford à Tesla : ce que l’automobile nous apprend sur l’art de s’adapter
~ Comment pictogrammes et émojis traitent la question du genre
~ Myanmar : l’ONU dénonce un climat d’intimidation à l’approche d’élections sous contrôle militaire
~ Ukraine : des frappes nocturnes plongent des régions entières dans le noir en plein hiver
~ EN DIRECT - Réunions du Conseil de sécurité sur la Somalie, l'Iran et le Venezuela
~ En 2025, voici comment l'inflation a fragilisé la stabilité politique et sapé les fondements moraux de notre société
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter