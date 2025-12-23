De Ford à Tesla : ce que l’automobile nous apprend sur l’art de s’adapter

par Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School

Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École

Nathalie HERITIER, Professeur de Marketing - Responsable de la Spécialisation Ingénierie d'Affaires (Campus de Lyon), ESCE International Business School