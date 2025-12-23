Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De Ford à Tesla : ce que l’automobile nous apprend sur l’art de s’adapter

par Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Nathalie HERITIER, Professeur de Marketing - Responsable de la Spécialisation Ingénierie d'Affaires (Campus de Lyon), ESCE International Business School
L’automobile traverse une crise majeure. Pourtant, de Ford à Toyota, ce secteur a toujours su s’adapter. Décryptage d’un siècle de révolutions organisationnelles.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
