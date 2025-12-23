Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment pictogrammes et émojis traitent la question du genre

par Jonathan Groff, Docteur en psychologie, Université de Technologie de Troyes (UTT)
Les pictogrammes considèrent « l’humain » sous le prisme quasi exclusif du masculin. Les émojis, en revanche, sont plus inclusifs. Quelles leçons tirer de ces différences de conception ?La Conversation


