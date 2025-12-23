Myanmar : l’ONU dénonce un climat d’intimidation à l’approche d’élections sous contrôle militaire

À l’approche des élections du 28 décembre organisées par la junte, le Myanmar s’enfonce dans un climat de peur et de coercition. Civils, étudiants et personnes déplacées sont contraints de participer au scrutin sous la menace directe des autorités, dans ce que l’ONU décrit comme une vaste entreprise d’intimidation destinée à garantir un vote sous contrôle militaire.



