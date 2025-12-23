Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Myanmar : l’ONU dénonce un climat d’intimidation à l’approche d’élections sous contrôle militaire

À l’approche des élections du 28 décembre organisées par la junte, le Myanmar s’enfonce dans un climat de peur et de coercition. Civils, étudiants et personnes déplacées sont contraints de participer au scrutin sous la menace directe des autorités, dans ce que l’ONU décrit comme une vaste entreprise d’intimidation destinée à garantir un vote sous contrôle militaire.


© Nations Unies -
