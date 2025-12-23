Ukraine : des frappes nocturnes plongent des régions entières dans le noir en plein hiver

De nouvelles attaques nocturnes ont fait ces derniers jours plusieurs victimes civiles, dont un enfant, et endommagé des infrastructures vitales dans plusieurs régions ukrainiennes. En plein hiver, des millions de foyers se retrouvent privés d’électricité, compromettant l’accès au chauffage, à l’eau et aux services essentiels, alertent les agences humanitaires.



Lire l'article complet