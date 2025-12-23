EN DIRECT - Réunions du Conseil de sécurité sur la Somalie, l'Iran et le Venezuela

Le Conseil de sécurité a un emploi du temps chargé, mardi. À 10h00, ses 15 membres doivent voter sur un projet de résolution prolongeant le mandat de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), qui appuie les autorités somaliennes dans leurs efforts de stabilisation et de lutte contre les groupes armés. Le Conseil entendra ensuite un exposé sur l'Iran et la mise en œuvre de la résolution 2231, qui a entériné l'accord de Viennes sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA). Le Conseil se réunira à nouveau, dans l'après-midi,…



Lire l'article complet