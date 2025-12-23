Tolerance.ca
En 2025, voici comment l'inflation a fragilisé la stabilité politique et sapé les fondements moraux de notre société

par Mircea Vultur, Professeur titulaire et chercheur en sociéconomie du travail et de la formation, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Depuis quelques années, le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Nourriture, essence, logement : tout semble plus cher, et l’inflation dépasse les simples chiffres économiques. Elle réduit le pouvoir d’achat, brouille les signaux du marché et fragilise la confiance dans l’État, transformant une hausse des prix en véritable enjeu social et politique.

Selon la définition la plus répandue aujourd’hui, l’inflation est une hausse soutenue du niveau de prix. On la mesure par l’évolution d’un…La Conversation


