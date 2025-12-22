Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : la guerre s'étend et menace d’embraser la région

Alors que le conflit approche le seuil symbolique des mille jours, le Soudan s’enfonce dans une guerre sans horizon politique visible. Après avoir ravagé le Darfour, les paramilitaires resserrent désormais leur étau sur le Kordofan voisin, laissant dans leur sillage des violences meurtrières, une crise humanitaire hors de contrôle et un risque croissant de déstabilisation régionale.


© Nations Unies -
