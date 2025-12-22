Soudan : la guerre s'étend et menace d’embraser la région

Alors que le conflit approche le seuil symbolique des mille jours, le Soudan s’enfonce dans une guerre sans horizon politique visible. Après avoir ravagé le Darfour, les paramilitaires resserrent désormais leur étau sur le Kordofan voisin, laissant dans leur sillage des violences meurtrières, une crise humanitaire hors de contrôle et un risque croissant de déstabilisation régionale.



