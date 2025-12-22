Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Burundi : les réfugiés congolais face à une chute drastique de l’aide alimentaire

Asphyxié par de graves déficits de financement, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déjà amputé de 75 % les rations alimentaires destinées aux réfugiés au Burundi. Une décision aux conséquences immédiates, alors que le pays fait face à un afflux massif de Congolais fuyant le regain de violence au Sud-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo.


