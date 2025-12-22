À Gaza, l’hiver met à nu la fragilité du cessez-le-feu

La pluie tombe sur des murs lézardés, le froid s’infiltre dans des abris de fortune, et les bombes, malgré le cessez-le-feu, continuent de ponctuer le quotidien. À Gaza, l’hiver agit comme un révélateur cruel : celui d’un territoire exsangue, où la trêve reste fragile et l’urgence humanitaire intacte.



Lire l'article complet