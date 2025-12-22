La lutte contre le trafic de captagon en Syrie commence à porter ses fruits

Un an après la chute de Bachar al-Assad, les mesures prises par les autorités syriennes de transition pour lutter contre le trafic de drogue ont fortement enrayé la fabrication industrielle de captagon dans le pays. Cette amphétamine de synthèse illégale, devenue durant la guerre civile l’un des piliers financiers de l’ex-régime syrien, continue néanmoins d’alimenter une forte demande dans les pays du Golfe.



