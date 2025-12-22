Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La lutte contre le trafic de captagon en Syrie commence à porter ses fruits

Un an après la chute de Bachar al-Assad, les mesures prises par les autorités syriennes de transition pour lutter contre le trafic de drogue ont fortement enrayé la fabrication industrielle de captagon dans le pays. Cette amphétamine de synthèse illégale, devenue durant la guerre civile l’un des piliers financiers de l’ex-régime syrien, continue néanmoins d’alimenter une forte demande dans les pays du Golfe.


© Nations Unies -
