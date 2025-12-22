Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment rendre nos discussions politiques en famille moins conflictuelles ?

par Antoine Marie, Chercheur post-doctorant, École normale supérieure (ENS) – PSL
Les échanges se tendent souvent sur les sujets politiques. Des recherches éclairent les mécanismes qui alimentent ces conflits et ceux qui permettent de les désamorcer.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Moyen Âge, l’invention d’un Jésus « petit garnement »
~ Au-delà du QI et de la stigmatisation des personnes avec déficience intellectuelle, repensons l’intelligence
~ Comment naît l’esprit de compétition ?
~ Que deviennent les gares rurales quand les trains disparaissent ?
~ L’Afrique subsaharienne, nouvel eldorado pour l’État islamique ?
~ Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole
~ Au Moyen-Âge, l’invention d’un Jésus « petit garnement »
~ Les prises de pouvoir se multiplient en Afrique : la réponse mitigée de l'UA aggrave la situation
~ Publication de documents dans l’affaire Epstein : pourquoi les victimes méritent plus d’attention que la « liste » des hommes puissants
~ Publication de documents dans l'affaire Epstein : pourquoi les victimes méritent plus d’attention que la « liste » des hommes puissants
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter