Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole
par Frédéric Keck, Anthropologie, EHESS, CNRS, Laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France, Auteurs historiques The Conversation France
La dermatose nodulaire, rarement mortelle mais très contagieuse, flambe depuis quelques semaines dans les élevages bovins français. Face à sa diffusion rapide, les autorités ont recours à l’abattage et à la vaccination. La contestation de l’abattage systématique par les éleveurs révèle des tensions profondes dans un monde agricole déjà en crise.
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie infectieuse qui touche les bovins, a beaucoup…
- lundi 22 décembre 2025