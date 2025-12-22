Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole

par Frédéric Keck, Anthropologie, EHESS, CNRS, Laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France, Auteurs historiques The Conversation France
La dermatose nodulaire, rarement mortelle mais très contagieuse, flambe depuis quelques semaines dans les élevages bovins français. Face à sa diffusion rapide, les autorités ont recours à l’abattage et à la vaccination. La contestation de l’abattage systématique par les éleveurs révèle des tensions profondes dans un monde agricole déjà en crise.

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie infectieuse qui touche les bovins, a beaucoup…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
