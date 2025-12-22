Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les prises de pouvoir se multiplient en Afrique : la réponse mitigée de l'UA aggrave la situation

par Richard Fosu, Lecturer in International Relations, Monash University
Il ne se passe pratiquement pas un mois sans qu'on apprenne un nouveau changement de gouvernement anticonstitutionnel sur le continent africain.

Ces changements peuvent prendre l'une des trois formes suivantes.

La première est un coup d'État militaire ou un changement violent d'un gouvernement (démocratiquement) élu. La deuxième est le refus d'un gouvernement en place de céder le pouvoir après avoir perdu une élection. Et enfin, la manipulation des Constitutions pour…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
