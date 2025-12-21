Tolerance.ca
Publication de documents dans l'affaire Epstein : pourquoi les victimes méritent plus d’attention que la « liste » des hommes puissants

par Stephanie A. (Sam) Martin, Frank and Bethine Church Endowed Chair of Public Affairs, Boise State University
Alors que le ministère de la Justice états-unien commence à divulguer les dossiers Epstein, ses nombreuses victimes méritent davantage d’attention que les hommes puissants figurant sur sa « liste des clients »La Conversation


