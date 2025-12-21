Tolerance.ca
Budget 2026 : les conséquences de l’échec de la Commission mixte paritaire et du choix de l’option de la loi spéciale

par Alexandre Guigue, Professeur de droit public, Université Savoie Mont Blanc
L’échec de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2026 place le gouvernement face à un choix institutionnel délicat. Le premier ministre entend déposer un projet de loi de finances spéciale, comme en décembre 2024, après le renversement du gouvernement de Michel Barnier. Ce choix soulève d’importantes questions de conformité constitutionnelle et de portée juridique. Décryptage.

Après l’échec de la Commission mixte paritaire vendredi 19 décembre qui n’est pas parvenue à proposer un texte de compromis,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
